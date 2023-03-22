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47 минут назад

В Варшаве обеспокоились визитом Си Цзиньпина в Россию

Никита Бородкин

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию вызвал обеспокоенность у Варшавы. Как сообщает ТАСС, об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с главой японского правительства Фумио Кисидой.

По его словам, «ось Китай — Россия» и укрепление отношений двух стран небезопасны. Встреча в Москве вызывает беспокойство у Польши.

«Мы стараемся убедить Китай не поддерживать Россию», — добавил Моравецкий.

Напомним, что накануне Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом. По итогам встречи председатель КНР и президент России Владимир Путин подписали совместное заявление о плане развития экономического сотрудничества и документ об углублении стратегического партнерства.

«Вызов мировому порядку»: западные СМИ об итогах встречи Путина и Си

Западные СМИ назвали его «вызовом мировому порядку». В частности, The Wall Street Journal отмечал, что «укрепляющийся союз России и Китая вызывает серьезное беспокойство в западных столицах».

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