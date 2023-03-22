Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию вызвал обеспокоенность у Варшавы. Как сообщает ТАСС, об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на совместной пресс-конференции с главой японского правительства Фумио Кисидой.

По его словам, «ось Китай — Россия» и укрепление отношений двух стран небезопасны. Встреча в Москве вызывает беспокойство у Польши.

«Мы стараемся убедить Китай не поддерживать Россию», — добавил Моравецкий.

Напомним, что накануне Си Цзиньпин посетил Россию с государственным визитом. По итогам встречи председатель КНР и президент России Владимир Путин подписали совместное заявление о плане развития экономического сотрудничества и документ об углублении стратегического партнерства.