Депутат Верховной рады Украины Гео Лерос утверждает, что президент страны Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак участвовали в хищениях из бюджета при закупках оружия и боеприпасов. Об этом пишет РИА Новости.

К таким выводам парламентарий пришел, изучив оказавшиеся в его распоряжении контракты Минобороны Украины, к которых держится «много интересного». По словам Гео Лероса, активное участие в коррупционных схемах принимает госпредприятие «Прогресс»

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«Например, в 2022 году Минобороны через госпредприятие "Прогресс" закупило снаряды болгарского производства. Переплата на этих трех контрактах составила 6,7 миллиарда гривен (181,4 миллиарда долларов) - 170 миллионов евро ушли кому-то в карман», - подчеркнул парламентарий.

По информации Лероса, курирует предприятие экс-замминистра обороны Александр Миронюк, который является «человеком Ермака».

«Что Зеленский, что Ермак стали крестными отцами коррупции в нашей стране», - заявил он.

При этом депутат, который ранее был отстранен от участия в заседаниях парламента за оскорбительные высказывания в адрес СБУ и Ермака, пообещал передать все имеющиеся у него доказательства в национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Он также обратил внимание, что Минобороны заключало контракты с фирмами-однодневками и они не были исполнены. По данным на январь 2023 года, задолженность по ним составляет по амуниции 14 миллиардов гривен (379 миллионов долларов), а по боекомплектам и боеприпасам - 34 миллиарда гривен (920,4 миллиона долларов), констатировал Лерос.

Ранее издание The Hill писало, что за год военных действий помощь США Украине составила $77,5 млрд. Из них $29,3 млрд - военная поддержка, $45 млрд - обеспечение безопасности, восстановление экономики. Кроме того, было выделено $1,9 млрд на гуманитарную помощь беженцам.