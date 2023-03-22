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23 минуты назад

Польша обеспокоилась визитом Си Цзиньпина в Россию

Lenta.ru

Варшава обеспокоена визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Об этом заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, его слова приводит РИА Новости.

Польша обеспокоилась визитом Си Цзиньпина в Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«"Ось Китай — Россия" небезопасна. Мы стараемся убедить Китай не поддерживать Россию», — сказал польский премьер-министр.

Китайский лидер завершил визит в Россию 22 марта. По итогам переговоров лидеры стран подписали два совместных документа: заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства.

Кроме того, по результатам переговоров будет создан совместный рабочий орган по проекту «Северный морской путь» для формирования планов по развитию и освоению маршрута Россией и Китаем.

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