Польша обеспокоилась визитом Си Цзиньпина в Россию

Варшава обеспокоена визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Россию. Об этом заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, его слова приводит РИА Новости.

«"Ось Китай — Россия" небезопасна. Мы стараемся убедить Китай не поддерживать Россию», — сказал польский премьер-министр.

Китайский лидер завершил визит в Россию 22 марта. По итогам переговоров лидеры стран подписали два совместных документа: заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства.