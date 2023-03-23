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1 час назад

Сотни арестованных: во Франции продолжаются протесты

Александр Котлеткин

Во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы. В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона митингующих. Об этом сообщает РИА Новости.

1/14 Протестующие против пенсионной реформы, 16 марта 2023 года
Фото: ТАСС
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2/14 Столкновение полиции с протестующими во время демонстрации против государственной пенсионной реформы, 16 марта 2023 года
Фото: ТАСС
3/14 Акция протеста против пенсионной реформы, 16 марта 2023 года
Фото: ТАСС
4/14 Протестующие жгут стройматериалы на Площади Согласия в Париже, 17 марта 2023 года
Фото: ТАСС
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5/14 Девушка держит плакат с надписью «Свергнуть диктатуру» на площади около парламента Франции, 17 марта 2023 года
Фото: ТАСС
6/14 Фотография президента Франции Эммануэля Макрона в огне, 17 марта 2023 года
Фото: ТАСС
7/14 Столкновение полиции с протестующими во время демонстрации против пенсионной реформы, 17 марта 2023 года
Фото: ТАСС
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8/14 Участник демонстрации против пенсионной реформы в маске с изображением президента Франции Эммануэля Макрона, 18 марта 2023 года
Фото: ТАСС
9/14 Акция протеста против пенсионной реформы в Марселе, 18 марта 2023 года
Фото: ТАСС
10/14 Противостояние полиции и протестующий против пенсионной реформы в Марселе, 18 марта 2023 года
Фото: ТАСС
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11/14 Противостояние полиции и протестующий против пенсионной реформы, 19 марта 2023 года
Фото: ТАСС
12/14 Протестующие против пенсионной реформы, 20 марта 2023 года
Фото: ТАСС
13/14 Столкновение полиции с протестующими во время демонстрации против пенсионной реформы, 20 марта 2023 года
Фото: ТАСС
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14/14 Акция протеста против пенсионной реформы, 20 марта 2023 года
Фото: ТАСС

На прошлой неделе премьер-министр республики Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции страны, для принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Реформа вызвала крайне негативный отклик в обществе. За два месяца по всей стране прошли восемь общенациональных забастовок и сотни манифестаций. С четверга полиция задержала 855 участников протеста. В столкновениях пострадали около 400 силовиков.

Что сейчас происходит в Париже – в галерее «Рамблера».

В мире,Фото,Элизабет Борн,
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