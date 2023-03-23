Сотни арестованных: во Франции продолжаются протесты

Во Франции продолжаются протесты против пенсионной реформы. В Париже полиция применила слезоточивый газ для разгона митингующих. Об этом сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе премьер-министр республики Элизабет Борн воспользовалась статьей 49.3 конституции страны, для принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. Реформа вызвала крайне негативный отклик в обществе. За два месяца по всей стране прошли восемь общенациональных забастовок и сотни манифестаций. С четверга полиция задержала 855 участников протеста. В столкновениях пострадали около 400 силовиков.