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57 минут назад

Reuters: Лиз Трасс собирается вместе с Джонсоном выступить против сделки Сунака по Brexit

Газета.Ruиещё 1

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс намерена присоединиться к своему предшественнику Борису Джонсону в критике соглашения правительства королевства с Евросоюзом о торговых договоренностях в Северной Ирландии после Brexit, пишет Reuters. По информации агентства, политик собирается выразить протест сделке, заключенной нынешним руководителем британского кабмина Риши Сунаком.

Reuters: Лиз Трасс и Джонсон выступят против сделки Сунака по Brexit
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Трасс проголосует против элемента «тормоз Стормонта» Виндзорской рамочной программы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идет об инструменте в соглашении Великобритании и ЕС, который должен выполнять функцию сдерживания. За счет «тормоза Стормонта» Ассамблея Северной Ирландии может приостановить применение изменений в законе ЕС о товарах, а затем правительство Великобритании может наложить вето, чтобы навсегда приостановить действие закона в Северной Ирландии.

Ранее СМИ сообщили, что Борис Джонсон проголосует против сделки Сунака по Brexit на заседании парламента королевства, которое состоится 22 марта. Как отмечалось, политик считает договоренности с ЕС «неприемлемыми», поскольку они, в частности, выделяют Северную Ирландию на фоне всей Великобритании.

В мире,Лиз Трасс,Борис Джонсон,ЕС,
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