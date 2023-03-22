Reuters: Лиз Трасс и Джонсон выступят против сделки Сунака по Brexit

Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс намерена присоединиться к своему предшественнику Борису Джонсону в критике соглашения правительства королевства с Евросоюзом о торговых договоренностях в Северной Ирландии после Brexit, пишет Reuters. По информации агентства, политик собирается выразить протест сделке, заключенной нынешним руководителем британского кабмина Риши Сунаком.

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«Трасс проголосует против элемента «тормоз Стормонта» Виндзорской рамочной программы», — говорится в сообщении.

Как отмечается, речь идет об инструменте в соглашении Великобритании и ЕС, который должен выполнять функцию сдерживания. За счет «тормоза Стормонта» Ассамблея Северной Ирландии может приостановить применение изменений в законе ЕС о товарах, а затем правительство Великобритании может наложить вето, чтобы навсегда приостановить действие закона в Северной Ирландии.