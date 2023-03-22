На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны, сигнал тревоги прозвучал в регионах почти одновременно – около 10.09 мск. Как сообщают украинские Телеграм-каналы, причиной стали взлеты в Белоруссии МиГов-31.

Ранее сигналы воздушной сирены включились в Полтавской, Днепропетровской областях и в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Воздушная тревога была объявлена в 09:41 мск.