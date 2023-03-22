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44 минуты назад

Сотни тысяч человек остались без света в Калифорнии

Lenta.ru

В Калифорнии из-за сильного шторма без электричества остались несколько сотен тысяч человек. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Сотни тысяч человек остались без света в Калифорнии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Шторм обрушился на районы заливов Сан Франциско и Монтерей днем во вторник, 21 марта. В результате стихия повалила деревья, были оборваны линии электропередач, более 200 тысяч человек остались без света. По данным издания, в одном из кампусов Стэнфордского университета отменили экзамены.

Шторм также привел к наводнениям в некоторых районах. Больше всего пострадали города Санта-Круз, Сан-Матео и Санта-Клара. В некоторых районах порывы ветра достигали 122 километров в час. На данный момент известно как минимум об одном погибшем из-за упавшего дерева.

В январе президент США Джо Байден объявил из-за шторма в Калифорнии режим чрезвычайной ситуации. Американский лидер распорядился оказать федеральную поддержку из-за сильных зимних штормов, наводнений и оползней, которые начались 8 января 2023 года.

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