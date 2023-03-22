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7 минут назад

Зеленскому предрекли судьбу Усамы бен Ладена

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу Усамы бен Ладена, которого когда-то точно так же поддерживали в США. Такое заявление сделал обозреватель издания Shūkan Gendai Хироси Охара, передает «Лента.ру».

Зеленскому предрекли судьбу Усамы бен Ладена
Фото: 

Журналист рассказал, что Усама бен Ладен когда-то был моджахедом. Моджахеды воевали с войсками СССР в Афганистане, а США помогали им оружием и финансами в рамках операции «Циклон».

Обозреватель указал, что Вашингтон поддерживал действия моджахедов против советских войск, а сам Усама бен Ладен считался героем. Позже он стал террористом. Охара считает, что именно поэтому США должны внимательно следить за дальнейшими инициативами и действиями Владимира Зеленского. В противном случае история может повториться, заключил журналист.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Киев в ходе боевых действий совершил и продолжает совершать слишком много ошибок. Он считает, что Вооруженные силы Украины исчерпали все свои резервы и долго не продержатся.

Кроме того, он указал, что для западных государств этот конфликт также развивается не лучшим образом. Макгрегор полагает, что президент США Джо Байден и его советники знают об этом, но не хотят признавать.

В мире,Дуглас Макгрегор,Усама бен Ладен,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Пентагон,
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