Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу Усамы бен Ладена, которого когда-то точно так же поддерживали в США. Такое заявление сделал обозреватель издания Shūkan Gendai Хироси Охара, передает «Лента.ру».

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Журналист рассказал, что Усама бен Ладен когда-то был моджахедом. Моджахеды воевали с войсками СССР в Афганистане, а США помогали им оружием и финансами в рамках операции «Циклон».

Обозреватель указал, что Вашингтон поддерживал действия моджахедов против советских войск, а сам Усама бен Ладен считался героем. Позже он стал террористом. Охара считает, что именно поэтому США должны внимательно следить за дальнейшими инициативами и действиями Владимира Зеленского. В противном случае история может повториться, заключил журналист.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Киев в ходе боевых действий совершил и продолжает совершать слишком много ошибок. Он считает, что Вооруженные силы Украины исчерпали все свои резервы и долго не продержатся.