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25 минут назад

Япония безвозмездно выделит Украине 470 миллионов долларов

Елена Прошина

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе своего визита в Киев пообещал предоставить Украине 470 миллионов долларов помощи на безвозвратной основе на энергетику и прочие нужды. Еще 30 миллионов долларов уйдут на нелетальное снаряжение. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Япония безвозмездно выделит Украине 470 млн долларов
Фото: ТАССТАСС

Как пишет издание, премьер-министр Японии посетил Киев с рабочим визитом и пообещал выделить 470 миллионов долларов безвозмездно на восстановление и развитие энергетики, а также гуманитарные нужды.

«Япония, как может, будет оказывать поддержку без интервалов», — цитирует слова политика агентство Киодо.

Премьер-министр также обязался выделить Украине 30 миллионов долларов на нелетальное снаряжение через фонд Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Фумио Кисида накануне прибыл в Киев и провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они обсудили ситуацию в Тайваньском проливе, пуски баллистических ракет со стороны КНДР и вопросы обеспечения безопасности в Индо-Тихоокеанском и Евро-Атлантическом регионах.

Агентство уточняет, что Кисида после визита в Киев вернулся в Польшу, где у него запланирована встреча с руководством страны.

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