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18 минут назад

В Болгарии МУС обвинили в шизофренической русофобии

Елена Прошина

Международный уголовный суд в Гааге явно придерживается двойных стандартов и прогибается под политику западных стран. Такое мнение выразил обозреватель Болгарского издания «Дума» Дахер Дахер-Ламот, передает РИА Новости.

МУС обвинили в шизофренической русофобии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Даже если бы я был самым шизофреническим русофобом <...>, я бы заметил двойные стандарты и маразм. Мир больше не может это терпеть», — считает он.

Таким образом обозреватель прокомментировал решение досудебной палаты Международного уголовного суда об аресте президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Дахер-Ламот выразил уверенность, что суд в Гааге не обвиняет западные страны в военных преступлениях из-за двойных стандартов и лицемерия.

Журналист напомнил о вторжении США в Ирак и гибели миллионов мирных жителей в ходе конфликта, преступлениях армии Франции в африканских странах, убийстве журналистки Ширин Абу Акле военными силами Израиля. Он подчеркнул, что все эти инциденты остались без внимания суда в Гааге, но при этом орган не постеснялся выдвинуть обвинения против России.

Дахер-Ламот считает, что отношение международного суда к указанным преступлениям «возмутительно безумное», и подчеркнул, что к решению дипломатических проблем следует подходить более разумно.

В мире,Владимир Путин,Госдума,
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