Болтон: союз России и Китая создает реальную проблему для Запада

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что образование российско-китайского союза создает для стран Запада реальную проблему, которая более серьезна, чем конфликт на Украине. Об этом сообщает Daily Telegraph.

Фото: Global Look Press Global Look Press

"И Китай, и Россия говорят, что это союз без границ, и я думаю, что они говорят это серьезно. В этом настоящая проблема для Запада независимо от того, что произойдет на Украине", — рассказал Болтон.

По его мнению, образуется ось Россия — Китай, к которой примкнул Иран и КНДР. Болтон считает, что США необходимо отнестись к этому вопросу серьезно. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил во время торжественного ужина после переговоров в Кремле, что Россия и Китай продемонстрировали "образцовый пример отношений великих держав".