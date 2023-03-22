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45 минут назад

Болтон: союз России и Китая создает реальную проблему для Запада

Газета.Ruиещё 1

Бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что образование российско-китайского союза создает для стран Запада реальную проблему, которая более серьезна, чем конфликт на Украине. Об этом сообщает Daily Telegraph.

Болтон: союз России и Китая создает реальную проблему для Запада
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

"И Китай, и Россия говорят, что это союз без границ, и я думаю, что они говорят это серьезно. В этом настоящая проблема для Запада независимо от того, что произойдет на Украине", — рассказал Болтон.

По его мнению, образуется ось Россия — Китай, к которой примкнул Иран и КНДР. Болтон считает, что США необходимо отнестись к этому вопросу серьезно. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил во время торжественного ужина после переговоров в Кремле, что Россия и Китай продемонстрировали "образцовый пример отношений великих держав".

По итогам переговоров в Москве Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества двух стран до 2030 года. Также лидеры РФ и Китая подписали совместное заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

В мире,Безопасность,Джон Болтон,Цзиньпин Си,Владимир Путин,
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