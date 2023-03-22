В Румынии захотели закупиться вооружением

Министерство национальной обороны Румынии обратилось к парламенту за предварительным одобрением программ по оснащению вооруженных сил. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство Agerpres.

В письме военного ведомства подчеркивается, что эти программы направлены на реализацию военного потенциала в рамках процесса оборонного планирования Европейского союза и НАТО. Закупка новых вооружений поможет в достижении целей Программы по преобразованию армии Румынии до 2040 года.

Министерство обороны Румынии предлагает закупить 16 интегрированных систем вооружений SHORAD — VSHORAD для Военно-воздушных сил, а также 9 систем SHORAD и 16 систем VSHORAD для сухопутных сил.

Кроме того, ведомство считает нужным приобрести 298 боевых гусеничных машин пехоты MLI, а также пять самоходных систем гаубиц 155 мм батальонного уровня для сухопутных сил.

В письме указана необходимость закупки 186 ракет класса воздух-воздух средней дальности с радарным управлением типа AIM-120 AMRAAM для самолетов F-16 и 299 ракет класса воздух-воздух малой дальности с инфракрасным управлением AIM-9X SIDEWINDER для самолетов F-16.