Боливия благодаря России стала независима в производстве особых препаратов

Боливия обрела независимость в производстве радиоактивных фармацевтических препаратов. Этим она обязана России, рассказала исполнительный директор Национального агентства по атомной энергии Ортенсия Хименес в беседе с РИА Новости.
Она уточнила, что это был важный исторический момент для Боливии, так как страна впервые получила автономность и суверенитет в производстве подобных препаратов.
Уточняется, что это стало возможным благодаря циклотрону ядерного центра «Росатома». Теперь у Боливии есть препараты для ранней диагностики рака.
«Это нам дает независимость в том, что мы можем обеспечить бесплатно все население томографическими исследованиями с использованием этих радиофармпрепаратов», — указала Хименес.
Агентство уточняет, что в Боливии ежегодно диагностируют около 19 тысяч онкологических больных. В день в среднем пять женщин умирают от рака шейки матки, рассказал представитель ассоциации пациентов, больных раком Ла-Паса Росарио Калье.
Он указал на нехватку специалистов в онкологической сфере. В административной столице страны есть только одна больница для удаления раковых опухолей, и в очереди стоят более 80 человек, подчеркнул Калье. Большой процент онкологических заболеваний в стране обусловлен природными условиями, так как Боливия находится высоко в горах.