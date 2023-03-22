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46 минут назад

Боливия благодаря России стала независима в производстве особых препаратов

Елена Прошина

Боливия обрела независимость в производстве радиоактивных фармацевтических препаратов. Этим она обязана России, рассказала исполнительный директор Национального агентства по атомной энергии Ортенсия Хименес в беседе с РИА Новости.

Боливия благодаря России стала независима в производстве особых препаратов
Фото: ТАССТАСС

Она уточнила, что это был важный исторический момент для Боливии, так как страна впервые получила автономность и суверенитет в производстве подобных препаратов.

Уточняется, что это стало возможным благодаря циклотрону ядерного центра «Росатома». Теперь у Боливии есть препараты для ранней диагностики рака.

«Это нам дает независимость в том, что мы можем обеспечить бесплатно все население томографическими исследованиями с использованием этих радиофармпрепаратов», — указала Хименес.

Агентство уточняет, что в Боливии ежегодно диагностируют около 19 тысяч онкологических больных. В день в среднем пять женщин умирают от рака шейки матки, рассказал представитель ассоциации пациентов, больных раком Ла-Паса Росарио Калье.

Он указал на нехватку специалистов в онкологической сфере. В административной столице страны есть только одна больница для удаления раковых опухолей, и в очереди стоят более 80 человек, подчеркнул Калье. Большой процент онкологических заболеваний в стране обусловлен природными условиями, так как Боливия находится высоко в горах.

В мире,Росатом,
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