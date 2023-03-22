ООН о плане КНР по Украине: организация поощряет усилия всех стран

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил в ходе брифинга, что организация поощряет усилия всех государств, направленные на мирное разрешение украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.
"Для нас слишком мало времени прошло, чтобы давать оценки. Нам нужно больше деталей по поводу предложений. Но, конечно, мы поощряем все усилия от всех стран с целью сделать все, что в их силах, для разрешения этого конфликта путем диалога", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
По словам Хака, ООН призывает продолжать прилагать усилия для достижения мира, если страна, которая этим занимается, обеспечит "путь к миру". 24 февраля Китай представил мирный план из 12 пунктов. В документе содержатся призывы к прекращению огня и боевых действий, избеганию эскалации кризиса на Украине, а также к скорейшему возобновлению диалога между российской и украинской сторонами.