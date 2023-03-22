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32 минуты назад

ООН о плане КНР по Украине: организация поощряет усилия всех стран

Газета.Ru

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил в ходе брифинга, что организация поощряет усилия всех государств, направленные на мирное разрешение украинского конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

ООН о плане КНР по Украине: организация поощряет усилия всех стран
Фото: ShutterstockShutterstock

"Для нас слишком мало времени прошло, чтобы давать оценки. Нам нужно больше деталей по поводу предложений. Но, конечно, мы поощряем все усилия от всех стран с целью сделать все, что в их силах, для разрешения этого конфликта путем диалога", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

По словам Хака, ООН призывает продолжать прилагать усилия для достижения мира, если страна, которая этим занимается, обеспечит "путь к миру". 24 февраля Китай представил мирный план из 12 пунктов. В документе содержатся призывы к прекращению огня и боевых действий, избеганию эскалации кризиса на Украине, а также к скорейшему возобновлению диалога между российской и украинской сторонами.

В мире,Фархан Хак,ООН,
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