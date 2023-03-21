В Париже силовики применили слезоточивый газ против демонстрантов

В Париже на площади Республики полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов, протестующих против пенсионной реформы. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что во Франции на протяжении нескольких месяцев проходят митинги и демонстрации против реформы, направленной на повышение пенсионного возраста.

Во вторник, 21 марта, общественные активисты вновь призвали граждан стран выйти на площадь Республики на акцию протеста.

По данным агентства, на площади к вечеру собралось большое количество демонстрантов.