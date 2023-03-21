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43 минуты назад

В Париже силовики применили слезоточивый газ против демонстрантов

Илья Родин

В Париже на площади Республики полиция применила слезоточивый газ для разгона манифестантов, протестующих против пенсионной реформы. Об этом пишет РИА «Новости».

В Париже силовики применили слезоточивый газ против демонстрантов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что во Франции на протяжении нескольких месяцев проходят митинги и демонстрации против реформы, направленной на повышение пенсионного возраста.

Во вторник, 21 марта, общественные активисты вновь призвали граждан стран выйти на площадь Республики на акцию протеста.

По данным агентства, на площади к вечеру собралось большое количество демонстрантов.

Акция проходила мирно, но с наступлением темноты начались беспорядки и столкновения с полицией. Протестующие, как и во время предыдущих митингов, начали забрасывать силовиков петардами и бутылками. Полиция в ответ применила слезоточивый газ.

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