ООН оценила план Китая по урегулированию ситуации на Украине

«Для нас слишком мало времени прошло, чтобы давать оценки. Нам нужно больше деталей по поводу предложений», — сказал Хак.

При этом он отметил, что ООН поощряет усилия любых стран, которые направлены на мирное разрешение украинского конфликта. «И если будет путь к миру с участием одной из этих стран, мы призываем ее продолжать прилагать усилия», — добавил он.