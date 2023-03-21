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17 минут назад

Сообщение об угрозе взрыва поступило в суд, где слушается дело Трампа

Газета.Ru

Cообщение об угрозе взрыва поступило в суд в Нью-Йорке незадолго до того, как судья собирался начать слушание по иску генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс против экс-президента США Дональда Трампа на $250 млн. Об этом пишет газета The Hill, ссылаясь на представителя суда штата Люциана Чалфена.

Сообщение об угрозе взрыва поступило в суд, где слушается дело Трампа
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он сообщил, что сотрудники полиции провели в здании суда обыск. Перед этим здание закрыли. По словам Чалфена, угроза взрыва признана необоснованной.

Данную информацию подтверждает агентство Bloomberg.

Также сообщается, что в Нью-Йорке к суду, где бывшему главе государства могут предъявить обвинения, периодически подходят группы его сторонников и противников.

Они держат в руках баннеры, выступают с кричалками, а затем уходят. Столкновений между ними не наблюдалось.

Ранее глава пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя призыв Трампа к протестам, если он будет арестован, указала, что американцы имеют на это право, но протесты должны быть мирными.

В прошлую субботу Трамп заявил, что 21 марта его арестуют. В связи с этим он призвал своих сторонников выйти на протесты.

В мире,Дональд Трамп,Администрация США,
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