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37 минут назад

Евросоюз обсудит конфискацию замороженных российских активов

Елена Прошина

Во время саммита Евросоюза 23-24 марта будет рассмотрен вопрос о конфискации замороженных российских активов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное приглашение от главы Евросовета Шарлема Мишеля.

Евросоюз обсудит конфискацию замороженных российских активов
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кроме того, Евросоюз намерен рассмотреть увеличение военных производственных мощностей, а также план по поставкам 1 миллиона артиллерийских снарядов Украине. Шарлем Мишель добавил, что на саммите выступит президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы как всегда выразим Украине свою непоколебимую поддержку», – добавил глава Евросовета.

Среди других заявленных тем, которые будут обсуждаться на саммите, присутствует вопрос миграционного кризиса, попытки снизить цены на энергоресурсы, крах банков Silicon Valley Bank и Credit Suisse, а также вопросы торговли и конкурентоспособности Евросоюза на мировой арене.

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Ранее в Евросоюзе оценили выданный МУС ордер на арест президента России Владимира Путина.

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