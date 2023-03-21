Евросоюз обсудит конфискацию замороженных российских активов

Во время саммита Евросоюза 23-24 марта будет рассмотрен вопрос о конфискации замороженных российских активов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письменное приглашение от главы Евросовета Шарлема Мишеля.

Кроме того, Евросоюз намерен рассмотреть увеличение военных производственных мощностей, а также план по поставкам 1 миллиона артиллерийских снарядов Украине. Шарлем Мишель добавил, что на саммите выступит президент Украины Владимир Зеленский.

«Мы как всегда выразим Украине свою непоколебимую поддержку», – добавил глава Евросовета.

Среди других заявленных тем, которые будут обсуждаться на саммите, присутствует вопрос миграционного кризиса, попытки снизить цены на энергоресурсы, крах банков Silicon Valley Bank и Credit Suisse, а также вопросы торговли и конкурентоспособности Евросоюза на мировой арене.