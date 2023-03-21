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20 минут назад

Мексика напомнила США о подрыве «Северных потоков»

Елена Прошина

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, комментируя доклад Госдепа США о правах человека с критикой Мехико, назвал это «чистым политиканством» и призвал Вашингтон ответить на обвинения в саботаже на российских «Северных потоках». Его слова приводит «Прайм».

Мексика напомнила США о подрыве «Северных потоков»
Фото: Global Look Press Global Look Press

Лопес Обрадор назвал, указанную в докладе информацию, ложью и обвинил Госдеп во лжи.

«Это чистое политиканство… Это как если бы мы оценивали их с точки зрения прав человека: "Почему бы вам не освободить Ассанжа? Если вы говорите о журналистике и свободе, почему Ассанж сидит?" Если говорить об актах насилия, почему отмеченный наградами журналист из США утверждает, что правительство Соединенные Штаты совершило саботаж на газопроводе из России в Европу?» — сказал он.

При этом Лопес Обрадор указал, что данную критику в Вашингтоне должны воспринимать в дружеском ключе, поскольку единственная ее цель заставить Белый дом перестать видеть себя мировым правительством. Он выразил надежду, что США «изменятся», потому что «сейчас уже край».

В мире,Госдеп США,
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