Мексика напомнила США о подрыве «Северных потоков»

«Это чистое политиканство… Это как если бы мы оценивали их с точки зрения прав человека: "Почему бы вам не освободить Ассанжа? Если вы говорите о журналистике и свободе, почему Ассанж сидит?" Если говорить об актах насилия, почему отмеченный наградами журналист из США утверждает, что правительство Соединенные Штаты совершило саботаж на газопроводе из России в Европу?» — сказал он.