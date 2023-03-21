Мексика напомнила США о подрыве «Северных потоков»

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, комментируя доклад Госдепа США о правах человека с критикой Мехико, назвал это «чистым политиканством» и призвал Вашингтон ответить на обвинения в саботаже на российских «Северных потоках». Его слова приводит «Прайм».
Лопес Обрадор назвал, указанную в докладе информацию, ложью и обвинил Госдеп во лжи.
«Это чистое политиканство… Это как если бы мы оценивали их с точки зрения прав человека: "Почему бы вам не освободить Ассанжа? Если вы говорите о журналистике и свободе, почему Ассанж сидит?" Если говорить об актах насилия, почему отмеченный наградами журналист из США утверждает, что правительство Соединенные Штаты совершило саботаж на газопроводе из России в Европу?» — сказал он.
При этом Лопес Обрадор указал, что данную критику в Вашингтоне должны воспринимать в дружеском ключе, поскольку единственная ее цель заставить Белый дом перестать видеть себя мировым правительством. Он выразил надежду, что США «изменятся», потому что «сейчас уже край».