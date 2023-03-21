Пока вы не уснули: главные направления наступления ВСУ и "черная магия" российских ПВО

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

СМИ: Киев готовит наступление на Луганск и Запорожье

Украина готовит наступление в ближайшие полгода, главными направлениями которого станут Луганск и Запорожье. Как сообщает РИА Новости, об этом стало известно немецкой газете Bild от неназванного чиновника НАТО. По его словам, главная цель Киева в готовящейся операции — отрезать наземное сообщение России с Крымом.

Чиновник сообщил подробности о предполагаемых местах проведения украинского контрнаступления, однако «был вынужден быть очень осторожным по соображениям безопасности».

На Украине сравнили работу российских ПВО с «черной магией»

На Украине, отмечая успехи России в борьбе с беспилотниками, сравнили работу российских военных с черной магией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на издание Economist.

«Русские очень, очень хороши в том, что они делают. Они используют черную магию для защиты от электромагнитных помех. Они могут глушить частоты, подделывать GPS, посылать беспилотник на неправильную высоту, так что он просто падает с неба», - рассказал изданию источник.

Издание также отмечает, что раньше украинцы возлагали большие надежды на управление беспилотниками с помощью спутников американского миллиардера Илона Маска Starlink, которые работают на таких частотах и в таких количествах, что системы ВС РФ почти не могут их заглушить.

В Италии одобрили экстрадицию сына красноярского губернатора Усса в США

соцсети

Итальянский суд одобрил экстрадицию сын красноярского губернатора Артема Усса в США. Защита намерена подать апелляцию. Об этом пишет РИА Новости.

Как постановил суд, существуют условия для экстрадиции обвиняемого по второму и третьему пунктам обвинения — нарушение эмбарго в отношении Венесуэлы и банковское мошенничество. Отмечается, что требование России об экстрадиции Усса на родину было отклонено.

В Белом доме ответили на вопрос о поставах истребителей Украине

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты по-прежнему не рассматривают поставку западных истребителей для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он сказал в эфире телеканала MSNBC.

«Президент (США Джо Байден. — «Газета.Ru») ясно заявил, что сейчас мы не изучаем поставку Украине F-16, мы пытаемся отдавать предпочтение таким системам, которые, мы знаем, им точно понадобятся больше всего в ближайшие недели и месяцы», — сказал Кирби.

Он отметил, что в ближайшее время Киеву понадобятся артиллерия, боеприпасы, системы ПВО и бронированные средства.

На месте диверсии на газопроводе «Северный поток - 2» заметили корабли ВМС Дании

Global Look Press

Во вторник, 21 марта, в той части моря, где произошла диверсия на газопроводе «Северный поток - 2», были зафиксированы корабли ВМС Дании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Berlingske.

Их заметили на Балтике к востоку от острова Борнхольм. Данные Marine Traffic свидетельствуют о том, что там находились корвет Niels Juel, патрульный корабль Rota и водолазное судно Soloven.

15 марта немецкий телеканал ZDF сообщил, что разведывательный корабль Бундесвера был вблизи места подрыва газопровода «Северный поток — 1» незадолго до ЧП.

Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном

Британия передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном. Как сообщает РИА Новости, об этом официально заявила заместитель министра обороны Аннабель Голди.

«Наряду с предоставлением эскадрона... боевых танков Challenger 2 Украине мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — сказала замглавы оборонного ведомства.

Обедненный уран используется в бронебойных подкалиберных снарядах из-за своей высокой плотности и существенных запреградных разрушений.

СБУ заочно предъявила обвинение Артемию Лебедеву

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение российскому блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву. Как сообщает РИА Новости, причиной стал его репортаж о Запорожской АЭС.

СБУ считает, что Лебедев отснял якобы заказной репортаж о ЗАЭС и распространил его в соцсетях на свою полумиллионную аудиторию. Ведомство обвиняет его в «оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников».

Эрдоган официально выдвинут кандидатом в президенты Турции

Действующего президента Турции, единого кандидата от «Республиканского альянса» Реджепа Тайипа Эрдогана официально выдвинули кандидатом в президенты.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление, поданное в Высший избирательный совет (ВИС, YSK) со стороны представителей правящей партии справедливости и развития и партии националистического движения (MHP), входящей в альянс.

Подоляк назвал последствия заморозки украинского кризиса

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что попытки заморозить украинский кризис приведут к «незавершенной войне» в Европе. Об этом он написал в твиттере.

«Любая попытка "заморозить конфликт", затянуть его, "прекратить огонь" будет означать одно - незавершенную войну, тлеющую в сердце Европы, и постоянное размывание основ глобальной безопасности», - заявил Подоляк.

Он призвал «делать правильные выводы» и «не использовать слово «мир» в пользу России».

Starlink заблокировала ВСУ использование терминалов над новыми регионами РФ

Starlink блокирует работу используемых Украиной терминалов на территории новых регионов России, из-за чего Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут применять их для запуска беспилотников в российском тылу. Как сообщает РИА Новости, об этом стало известно изданию Economist от источника в украинской военной разведке.

Система использует геозонирование, чтобы определить местоположение терминала и при необходимости ограничить к нему доступ. Кроме того, работа блокируется над водой и в случаях, когда приемное устройство движется со скоростью свыше 100 км/ч.

Венгрия назвала условие поддержки вступления Украины в НАТО и ЕС

Венгрия не будет поддерживать движения Украины в сторону НАТО и Евросоюза до тех пор, пока Киев не закрепит права закарпатских венгров, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. Об этом пишет РИА Новости.

«Хотел бы заявить, что мы не будем поддерживать никакое существенное интеграционное движение Украины в направлении ЕС или НАТО, пока на Украине не восстановят права венгерского национального сообщества, которые у него были в 2015 году и раньше», - сказал он.