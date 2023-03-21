В Польше раскрыли планы получить Западную Галицию

«Посол Польши во Франции открыто сказал то, о чем месяцами молчали. Впервые о захвате Западной Украины Польшей заговорили в России, поэтому Запад удобно окрестил тему пропагандой Москвы, чтобы все отрицать. Теперь мы поняли, что это не просто разговоры. <…> Когда поляки говорят о возможном вступлении в конфликт, они думают о Западной Галиции», – сообщает Лакич.