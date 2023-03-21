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44 минуты назад

В Польше раскрыли планы получить Западную Галицию

Елена Прошина

Обозреватель сербской газеты «Политика» Марко Лакич заявил, что слова польского посла Яна Росцишевского раскрывают планы Запада передать Варшаве Западную Галицию.

В Польше раскрыли планы получить Западную Галицию
Фото: globallookpress.com globallookpress.com

В эфире канала LCI Росцишевский заявил, что Польша готова вступить в конфликт с Россией, если Украина не сможет «защитить свою независимость». При этом в посольстве позднее заявили, что эти слова были неверно поняты и вырваны из контекста.

«Посол Польши во Франции открыто сказал то, о чем месяцами молчали. Впервые о захвате Западной Украины Польшей заговорили в России, поэтому Запад удобно окрестил тему пропагандой Москвы, чтобы все отрицать. Теперь мы поняли, что это не просто разговоры. <…> Когда поляки говорят о возможном вступлении в конфликт, они думают о Западной Галиции», – сообщает Лакич.

Обозреватель также считает, что за то оружие, которое страны Запада отправляют Украине, властям Киева когда-нибудь придётся заплатить. При этом больше всего, по мнению Лакича, Украина «задолжала» именно Польше, которая находится на втором месте по поставкам военной помощи после США.

«Если сценарий ослабления России руками украинцев провалится, то Запад приступит к плану Б. <…> Польша намеревается включиться в конфликт, отправив свои войска. А если говорить точнее, то Польша возьмет себе то, что, по ее мнению, ей принадлежит», – считает обозреватель.

Ранее на слова Яна Росцишевского отреагировали в России и на Западе.

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