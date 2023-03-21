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9 минут назад

Во Франции начались драки с полицией из-за попыток заставить персонал работать

Елена Прошина

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) Esso во Франции начались столкновения с полицией из-за попыток вернуть сотрудников предприятия к работе. Об этом сообщает Reuters.

Во Франции начались драки с полицией из-за попыток заставить персонал работать
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Из-за продолжающихся забастовок по поводу пенсионной реформы несколько НПЗ во Франции перестали поставлять продукцию. Это привело к проблемам с выработкой электроэнергии. Отмечается, что в данный момент во Франции используют стратегические запасы нефти.

На одном из таких заводов в Фосе работников попытались принудить вернуться на рабочие места – это привело к столкновениям между рабочими и полицией. В ходе конфликта полиция пустила в ход слезоточивый газ. Протестующие, в свою очередь, стали забрасывать полицию различными предметами.

О том, что рабочих будут заставлять вернуться к работе, ранее заявил официальный представитель кабмина Франции Оливье Веран. По имеющейся информации, в министерстве энергетики страны потребовали, чтобы к работе вернулось как минимум 3 человека за одну рабочую смену.

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