Опрос: большинство турков готовы поддержать Эрдогана на выборах

В преддверии президентских и парламентских выборов в Турции глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и его правящая Партия справедливости и развития лидирует в опросах, пишет Daily Sabah. По исследованию компании Genar, турецкий лидер получает свыше 52% голосов респондентов против своего основного оппонента от оппозиции, кандидата от шестипартийного альянса Кемаля Кылычдароглу.

Как отмечается, противника Эрдогана в случае перехода президентских выборов во второй тур готовы поддержать 47,7% опрошенных. Что касается парламентских выборов, то партия Кылычдароглу — Народно-республиканская партия — набирает лишь 23,1% голосов.

В пользу партии Эрдогана готовы проголосовать около 40,7% жителей Турции, а за ее партнера по правящей коалиции, Партию националистического движения — 7,6%. Из оппозиционных сил Демократическая партия народов, которая ориентируется на защиту курдского меньшинства, получает 10,8% поддержки, а «Хорошая партия» — 7%. Остальные партии получают менее 5% голосов от респондентов.