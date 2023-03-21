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12 минут назад

Daily Sabah: большинство турков готовы поддержать Эрдогана и правящую партию на выборах

Газета.Ru

В преддверии президентских и парламентских выборов в Турции глава государства Реджеп Тайип Эрдоган и его правящая Партия справедливости и развития лидирует в опросах, пишет Daily Sabah. По исследованию компании Genar, турецкий лидер получает свыше 52% голосов респондентов против своего основного оппонента от оппозиции, кандидата от шестипартийного альянса Кемаля Кылычдароглу.

Опрос: большинство турков готовы поддержать Эрдогана на выборах
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как отмечается, противника Эрдогана в случае перехода президентских выборов во второй тур готовы поддержать 47,7% опрошенных. Что касается парламентских выборов, то партия Кылычдароглу — Народно-республиканская партия — набирает лишь 23,1% голосов.

В пользу партии Эрдогана готовы проголосовать около 40,7% жителей Турции, а за ее партнера по правящей коалиции, Партию националистического движения — 7,6%. Из оппозиционных сил Демократическая партия народов, которая ориентируется на защиту курдского меньшинства, получает 10,8% поддержки, а «Хорошая партия» — 7%. Остальные партии получают менее 5% голосов от респондентов.

Ранее сообщалось, что Эрдоган официально выдвинут на пост кандидата в президенты.

В мире,Кемаль Кылычдароглу,Реджеп Эрдоган,Партия националистического движения,Народно-республиканская партия,Демократическая партия народов,Партия справедливости и развития,
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