Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской области Украины

Воздушная тревога объявлена второй раз за день в Днепропетровской области Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что сигнал тревоги прозвучал в 15:31 мск.

Ранее воздушную тревогу также объявили в Днепропетровской области Украины, а также в подконтрольной украинским властям части Запорожской области. Данные ведомства говорят о том, что тревогу в указанных регионах объявили в 13:09 по московскому времени.

С 10 октября Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. По словам президента России Владимира Путина, атаки стали ответом на взрыв на Крымском мосту.