Подоляк назвал последствия заморозки украинского кризиса

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что попытки заморозить украинский кризис приведут к «незавершенной войне» в Европе. Об этом он написал в твиттере.

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«Любая попытка "заморозить конфликт", затянуть его, "прекратить огонь" будет означать одно - незавершенную войну, тлеющую в сердце Европы, и постоянное размывание основ глобальной безопасности», - заявил Подоляк.

Он призвал «делать правильные выводы» и «не использовать слово «мир» в пользу России».

На этой неделе глава Китая Си Цзиньпин посетил Москву с официальным визитом. В Кремле заявляли, что одной из главных тем переговоров Си с президентом РФ Владимиром Путиным станет украинский кризис.

Источники The Wall Street Journal ранее связывали визит Си с желанием Пекина активнее участвовать в украинском урегулировании.

По итогам неформальных переговоров Путин заявил, что в РФ с уважением относится к инициативам Китая по мирному урегулированию. Он подчеркнул, что план Пекина обсуждаем, а РФ всегда открыта к переговорам.