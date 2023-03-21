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6 минут назад

На месте диверсии на газопроводе «Северный поток - 2» заметили корабли ВМС Дании

Лера Букина

Во вторник, 21 марта, в той части моря, где произошла диверсия на газопроводе «Северный поток - 2», были зафиксированы корабли ВМС Дании. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Berlingske.

На месте диверсии на газопроводе «Северный поток - 2» заметили корабли ВМС Дании
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Их заметили на Балтике к востоку от острова Борнхольм. Данные Marine Traffic свидетельствуют о том, что там находились корвет Niels Juel, патрульный корабль Rota и водолазное судно Soloven.

15 марта немецкий телеканал ZDF сообщил, что разведывательный корабль Бундесвера был вблизи места подрыва газопровода «Северный поток — 1» незадолго до ЧП.

В конце сентября прошлого года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - «Северном потоке» и «Северном потоке 2» произошли теракты. Несколько европейских стран допустили, что это была целенаправленная диверсия. Генпрокуратурой РФ было инициировано дело об акте международного терроризма.

Ранее стало известно о подготовке Россией проекта резолюции СБ ООН с призывом создать независимую международную комиссию, которая проведет расследование инцидента на «Северных потоках».

В мире,Совбез ООН,Генпрокуратура РФ,
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