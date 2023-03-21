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31 минуту назад

Оппозиция и премьер Испании упрекнули друг друга из-за симпатии к Путину

ТАСС

Председатель правительства Испании Педро Санчес и лидер крайне правой партии "Вокс" Сантьяго Абаскаль упрекнули друг друга из-за симпатии к президенту России Владимиру Путину.

Оппозиция и премьер Испании упрекнули друг друга из-за симпатии к Путину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента) королевства во вторник начались дебаты по предложению крайне правых о вынесении вотума недоверия премьеру. Выступая перед парламентариями, Санчес упомянул о записях Абаскаля в Twitter, "восхвалявших российского президента", которые затем были удалены.

В свою очередь Абаскаль заявил, что "часть правительства просит мирного соглашения с Путиным". По версии лидера "Вокс", российский президент "имеет четкую поддержку" среди части кабмина Испании.

Согласно конституции страны, парламент "может поставить вопрос о политической ответственности правительства посредством принятия постановления о недоверии абсолютным большинством голосов", то есть за инициативу должны проголосовать не менее 176 депутатов. Крайне правые обладают лишь 52 креслами в национальном парламенте, поэтому их предложение, как ожидается, не получит одобрения палаты.

В "Вокс" аргументировали свою инициативу о недоверии тем, что Санчес "разрушил экономику и средний класс, тем самым подорвав процветание испанцев". "Они [правительство] покончили с безопасностью и равенством, - утверждает партия. - И они не взяли на себя никакой ответственности".

В октябре 2020 года парламент страны уже рассматривал предложение "Вокс" об отказе в доверии правительству. Тогда оно не получило поддержки Конгресса депутатов. Оппозиция смогла добиться вынесения недоверия кабмину лишь однажды: в 2018 году парламент отказал в доверии консервативную правительству Мариано Рахоя, а премьером стал Санчес.

В мире,Педро Санчес,Мариано Рахой,Владимир Путин,
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