Венгрия отказалась поддерживать Украину в вопросе вступления в ЕС и НАТО

Венгрия не собирается поддерживать движение Украины в сторону Евросоюза (ЕС) и НАТО, пока Киев не восстановит права закарпатских венгров. Об этом заявил МИД европейской страны, передает РИА Новости.

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Ранее глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш уже заявлял, что Будапешт отвергает ратификацию членства Украины в Евросоюзе (ЕС), пока не прекратится притеснение прав этнических венгров в Закарпатье со стороны Киева.