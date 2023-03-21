Венгрия отказалась поддерживать Украину в вопросе вступления в ЕС и НАТО

Венгрия не собирается поддерживать движение Украины в сторону Евросоюза (ЕС) и НАТО, пока Киев не восстановит права закарпатских венгров. Об этом заявил МИД европейской страны, передает РИА Новости.
Ранее глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш уже заявлял, что Будапешт отвергает ратификацию членства Украины в Евросоюзе (ЕС), пока не прекратится притеснение прав этнических венгров в Закарпатье со стороны Киева.
До этого министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев никогда не был партнером Будапешта в вопросе закарпатских венгров. По словам дипломата, права закарпатских венгров последовательно сокращаются и нарушаются с каждым новым принятым законом с 2015 года.