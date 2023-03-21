Американцы пришли к суду в Нью-Йорке после призыва Трампа

К суду в Нью-Йорке, где экс-президенту США Дональду Трампу могут предъявить обвинения, периодически подходят группы его противников и сторонников. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По информации агентства, люди разворачивают баннеры, выступают с лозунгами, а затем уходят. Столкновений между американцами не было.

«Я хочу поддержать Дональда Трампа, он — лучший. Несмотря на все иски, он держится», — рассказала женщина, которая специально приехала в Нью-Йорк из Сан-Диего.

Противники Трампа обвиняют его в фальсификации выборов, отмывании денег и просят посадить политика за решетку. Сторонники считают, что окружной прокурор Элвин Брэгг работает на американского миллиардера Джоржда Сороса.