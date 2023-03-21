Премьер Японии прибыл в Киев

В украинской столице Кисида проведет переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским.
Кисида ранее находился с визитом в Индии. Утром 21 марта прилетел в Польшу и оттуда направился на поезде в Киев.
Сообщалось, что на встрече в Киеве японский премьер «отдаст дань уважения мужеству и стойкости украинского народа, вставшего на защиту своей родины под руководством президента Зеленского».
Кисида также «подтвердит решимость Японии твердо защищать международный порядок, основанный на верховенстве закона», и выступать против действий РФ на Украине.
СМИ писали, что после Второй мировой войны еще ни один премьер Японии не посещал страну, в которой идут боевые действия.