Премьер Японии прибыл в Киев

Японский премьер-министр Фумио Кисида прибыл в Киев днем 21 марта. Об этом сообщает NV.ua.

В украинской столице Кисида проведет переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским.

Кисида ранее находился с визитом в Индии. Утром 21 марта прилетел в Польшу и оттуда направился на поезде в Киев.

Сообщалось, что на встрече в Киеве японский премьер «отдаст дань уважения мужеству и стойкости украинского народа, вставшего на защиту своей родины под руководством президента Зеленского».

Кисида также «подтвердит решимость Японии твердо защищать международный порядок, основанный на верховенстве закона», и выступать против действий РФ на Украине.