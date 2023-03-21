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8 минут назад

Премьер Японии прибыл в Киев

Мария Иванова

Японский премьер-министр Фумио Кисида прибыл в Киев днем 21 марта. Об этом сообщает NV.ua.

Премьер Японии прибыл в Киев
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В украинской столице Кисида проведет переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским.

Кисида ранее находился с визитом в Индии. Утром 21 марта прилетел в Польшу и оттуда направился на поезде в Киев.

Сообщалось, что на встрече в Киеве японский премьер «отдаст дань уважения мужеству и стойкости украинского народа, вставшего на защиту своей родины под руководством президента Зеленского».

Кисида также «подтвердит решимость Японии твердо защищать международный порядок, основанный на верховенстве закона», и выступать против действий РФ на Украине.

СМИ писали, что после Второй мировой войны еще ни один премьер Японии не посещал страну, в которой идут боевые действия.

В мире,Владимир Зеленский,
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