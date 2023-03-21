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28 минут назад

В Эстонии введут систему продуктовых карточек

Lenta.ru

Министерство социальных дел Эстонии и магазины Rimi Eesti Food AS с 24 апреля введут систему продуктовых карточек для продовольственной помощи населению. Об этом сообщает Telegram-канал Baltnews.

В Эстонии введут систему продуктовых карточек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На карточку ежеквартально будет начисляться сумма из расчета 30 евро на человека. Каждая семья, имеющая право на получение продовольственной помощи, получит одну продуктовую карточку, на которую будет начисляться общая сумма дотации», — говорится в сообщении.

Систему введут в двух регионах страны — Харьюском и Рапласком уездах. Новой системой правительство Эстонии заменит распределение продовольственной помощи, закупаемой государством.

Ранее в министерстве обороны Эстонии анонсировали производство боеприпасов для нужд Вооруженных сил Украины, которое должно начаться в течение года.

Годовая инфляция в Эстонии превышает показатели европейских стран и может составить 17,8 процента, сообщает европейское статистическое агентство Eurostat. При этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила о повышении расходов на оборону до 2,85 процента ВВП.

В мире,Кая Каллас,
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