Обзор иноСМИ: анонс выступления Макрона и последствия ухода Škoda из России

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Макрон выступит в прямом эфире по пенсионной реформе

Видео дня

Президент Франции Эммануэль Макрон днем в среду, 21 марта в прямом эфире ответит на вопросы журналистов France 2 и TF1 по поводу пенсионной реформы. Об этом сообщает BFMTV.

Ранее во Франции решили без согласия парламента повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Команда Макрона воспользовалась возможностью, предусмотренной в Конституции: правительство может принять любой закон без согласия парламента, после чего у депутатов есть 24 часа на вынесение вотума недоверия правительству. Из-за пенсионной реформы было вынесено два вотума недоверия, но оба они были отклонены Нацсобранием.

FT: Европе грозят десятки тысяч сокращений

Десятки тысяч рабочих мест оказались под угрозой после поглощения UBS банка Credit Suisse, сообщает Financial Times. По данным газеты, под сокращения может попасть треть из 120 тысяч работников.

В основном речь идет о работниках, связанных с внутренним бизнесом и инвестиционным банком Credit Suisse. Потеря работы грозит примерно 17 тысячам инвестиционных банкиров, так как их подразделение будет ликвидировано.

Как Турция закрыла транзит санкционки в Россию

Турция с марта 2023 года приостановила транзит в Россию товаров, подпадающих под санкции Запада, сообщает Reuters. Высокопоставленный представитель экспортной службы и дипломат заявили агентству, что произошло это на фоне усиления давления США и Европы на Анкару: Турция стремится избежать конфронтации с ЕС, куда поступает половина всего турецкого экспорта.

По данным Reuters, правительство Турции передало компаниям список подсанционных товаров ЕС и США и запретило переправлять их в Россию. При этом товары, произведенные в Турции, даже с комплектующими из других стран, по-прежнему могут ввозиться в Россию без ограничений.

Уход из России лишил Škoda половины прибыли

Прекращение производства и продаж авто в России сократило прибыль группы Škoda Auto после уплаты налогов в 2022 году до 415 миллионов евро, рассказало Idnes. Прибыль компании за год до этого, в 2019-м, составила 876 миллионов евро.

Škoda Auto Group отвечала за деятельность Volkswagen в России. После начала украинского кризиса компания остановила производство в РФ, однако сотрудники калужского завода сохранили работу и получали зарплату в течение всего срока приостановки производства. В целом отказ от части производства и продаж обошелся компании в 700 миллионов евро.

Global Times: теплый прием Си и надежды по Украине

Китайская газета Global Times рассказала, что главу Китая Си Цзиньпина тепло приняли в России, что «вселяет надежду на урегулирование украинского кризиса». Опрошенные корреспондентом газеты россияне заявили, что считают Китай «хорошим другом и добрым соседом». Они уделяют большое внимание визиту Си, подчеркивает издание.