Боррель заявил о готовности ЕС поставлять оружие другим странам-партнерам

"Мы готовы сделать для других стран мира то же самое, что сделали для Украины в плане поставок оружия и предоставления летальной помощи через Европейский фонд мира, - заявил он. - Мы также предлагаем наших партнерам присоединиться к проектам в рамках программы PESCO [военного партнерства по разработке и производству новых видов оружия]. Эти проекты доступны для стран за пределами ЕС - Норвегии, Канады, Украины, но также и другие страны, которые разделят наши подходы, например Сербия, могут присоединиться к этой инициативе. Мы также готовы к партнерству со странами Африки и Азии".