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58 минут назад

Си Цзиньпин заявил, что его визит в Россию соответствует исторической логике

ТАССиещё 4

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил во вторник, что его визит в Россию соответствует исторической логике, страны являются стратегическими партнерами.

"Мы выбрали Россию как первую остановку зарубежного визита руководителя Китая. Это соответствует исторической логике, потому что мы являемся крупнейшими соседними державами и всесторонними стратегическими партнерами", - сказал он в ходе встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Си Цзиньпин отметил, что отношения Пекина и Москвы "за эти годы выдержали испытание различными перипетиями и со временем стали крепче". "Поэтому Россия, несомненно, стала моим первым выбором [для государственного визита] после избрания", - подчеркнул китайский лидер.

Зарубежные СМИ отреагировали на визит Си Цзиньпина в Москву

10 марта на первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент) 14-го созыва Си Цзиньпин был переизбран на пост председателя КНР на беспрецедентный третий пятилетний срок. Россия стала первой страной, которую китайский лидер посещает с госвизитом после переизбрания. В марте 2013 года Си Цзиньпин после вступления в должность также совершил свой первый госвизит в РФ.

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