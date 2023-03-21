"Мы выбрали Россию как первую остановку зарубежного визита руководителя Китая. Это соответствует исторической логике, потому что мы являемся крупнейшими соседними державами и всесторонними стратегическими партнерами", - сказал он в ходе встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным .

Си Цзиньпин отметил, что отношения Пекина и Москвы "за эти годы выдержали испытание различными перипетиями и со временем стали крепче". "Поэтому Россия, несомненно, стала моим первым выбором [для государственного визита] после избрания", - подчеркнул китайский лидер.

10 марта на первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент) 14-го созыва Си Цзиньпин был переизбран на пост председателя КНР на беспрецедентный третий пятилетний срок. Россия стала первой страной, которую китайский лидер посещает с госвизитом после переизбрания. В марте 2013 года Си Цзиньпин после вступления в должность также совершил свой первый госвизит в РФ.