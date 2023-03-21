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38 минут назад

Премьер Японии отправился на Украину

Мария Иванова

Японский премьер-министр Фумио Кисида 21 марта отправился на Украину, чтобы провести переговоры с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщает NHK.

Премьер Японии отправился на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Телеканал отмечает, что Кисида, ранее находившийся с визитом в Индии, уже прилетел в Польшу и оттуда направился на поезде в Киев.

Ожидается, что на встрече в Киеве японский премьер «отдаст дань уважения мужеству и стойкости украинского народа, вставшего на защиту своей родины под руководством президента Зеленского».

Кисида также «подтвердит решимость Японии твердо защищать международный порядок, основанный на верховенстве закона», и решительно выступать против действий России на Украине.

NHK отмечает, что после Второй мировой войны еще ни один премьер Японии не посещал страну или регион, в котором идут боевые действия.

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22 марта премьер Японии посетит Польшу и проведет встречу на высшем уровне, чтобы «подтвердить укрепление сотрудничества двух стран, включая реагирование на украинский кризис».

В январе 2023 года Япония стала председателем в «Большой семерке» сроком на один год.

Сообщалось, что японские власти планируют пригласить Зеленского на саммит G7, который пройдет в мае 2023 года в Хиросиме.

В мире,Владимир Зеленский,МИД России,
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