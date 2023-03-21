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20 минут назад

Экс-аналитик ЦРУ предупредил Байдена о попадании в украинскую ловушку

Елена Прошина

В настоящее время существующие факторы говорят о том, что американский лидер Джо Байден может попасть в украинскую ловушку, сообщает Responsible Statecraft со ссылкой на экс-аналитика ЦРУ по России Джорджа Биба.

Экс-аналитик ЦРУ предупредил Байдена о попадании в украинскую ловушку
Фото: ТАССТАСС

Он не исключил, что позиции Соединенных Штатов могут пошатнуться на международной арене. Эксперт также указал важные факторы, определяющие перспективы конфликта вокруг Украины. Каждый из них влияет на другие и вместе с тем дополняет их. Вместе они могут создать ситуацию, которая существенно ограничит способность Белого дома направлять события к желаемым результатам.

Речь идет о развитии событий на поле боя. Биб считает, что украинские Вооруженные силы находятся на грани поражения под Артемовском, а, значит, дальнейшая украинская кампания находится под вопросом.

Еще один фактор — внутренняя политика США. Бывший аналитик указал, что за последние месяцы общественное мнение американских граждан о конфликте становится все более поляризованным, при этом республиканцы стали чаще ставить под сомнение военные цели Вашингтона и степень поддержки бывшей советской республики.

В мире,Джозеф Байден,ЦРУ,
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