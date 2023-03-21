Экс-аналитик ЦРУ предупредил Байдена о попадании в украинскую ловушку

В настоящее время существующие факторы говорят о том, что американский лидер Джо Байден может попасть в украинскую ловушку, сообщает Responsible Statecraft со ссылкой на экс-аналитика ЦРУ по России Джорджа Биба.
Он не исключил, что позиции Соединенных Штатов могут пошатнуться на международной арене. Эксперт также указал важные факторы, определяющие перспективы конфликта вокруг Украины. Каждый из них влияет на другие и вместе с тем дополняет их. Вместе они могут создать ситуацию, которая существенно ограничит способность Белого дома направлять события к желаемым результатам.
Речь идет о развитии событий на поле боя. Биб считает, что украинские Вооруженные силы находятся на грани поражения под Артемовском, а, значит, дальнейшая украинская кампания находится под вопросом.
Еще один фактор — внутренняя политика США. Бывший аналитик указал, что за последние месяцы общественное мнение американских граждан о конфликте становится все более поляризованным, при этом республиканцы стали чаще ставить под сомнение военные цели Вашингтона и степень поддержки бывшей советской республики.