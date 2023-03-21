Экс-аналитик ЦРУ предупредил Байдена о попадании в украинскую ловушку

В настоящее время существующие факторы говорят о том, что американский лидер Джо Байден может попасть в украинскую ловушку, сообщает Responsible Statecraft со ссылкой на экс-аналитика ЦРУ по России Джорджа Биба.

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Он не исключил, что позиции Соединенных Штатов могут пошатнуться на международной арене. Эксперт также указал важные факторы, определяющие перспективы конфликта вокруг Украины. Каждый из них влияет на другие и вместе с тем дополняет их. Вместе они могут создать ситуацию, которая существенно ограничит способность Белого дома направлять события к желаемым результатам.

Речь идет о развитии событий на поле боя. Биб считает, что украинские Вооруженные силы находятся на грани поражения под Артемовском, а, значит, дальнейшая украинская кампания находится под вопросом.