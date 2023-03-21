В США рассказали о последствиях украинского конфликта для ЕС

Из-за отправки Киеву вооружения Европейский союз стал военным альянсом, сообщил в Twitter политик из США Джеффри Янг.
«Я думаю, НАТО просто недостаточно для западных империалистов», — заявил кандидат на пост губернатора американского штата Кентукки.
Так он отреагировал на сообщение о том, что Евросоюз согласовывает выделение очередной помощи Украине. Она оценивается в 2 миллиарда евро.
Ранее Янг призвал объявить президента США Джозефу Байдену импичмент за военные преступления на Украине, а также в Йемене, Сирии, Ираке и ряде других стран. Также американский политик считает, что глава государства должен ответить за продолжение прокси-войны против РФ. Янг критиковал администрацию Байдена за поддержку Киева и поставки вооружений бывшей советской республики.