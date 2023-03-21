В США рассказали о последствиях украинского конфликта для ЕС

Так он отреагировал на сообщение о том, что Евросоюз согласовывает выделение очередной помощи Украине. Она оценивается в 2 миллиарда евро.

Ранее Янг призвал объявить президента США Джозефу Байдену импичмент за военные преступления на Украине, а также в Йемене, Сирии, Ираке и ряде других стран. Также американский политик считает, что глава государства должен ответить за продолжение прокси-войны против РФ. Янг критиковал администрацию Байдена за поддержку Киева и поставки вооружений бывшей советской республики.