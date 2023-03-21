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28 минут назад

Американский ветеран выдвинул «обвинение» в адрес Путина

Елена Прошина

Российский лидер Владимир Путин виноват в том, что не продал Россию западным странам, сообщил в Twitter американский ветеран Ноктис Дрейвен.

Американский ветеран выдвинул «обвинение» в адрес Путина
Фото: ТАССТАСС

Он напомнил, что раньше это делали многие. Дрейвен указал, что Запад знает, что победить РФ в военном отношении — невозможно, как и подчиниться Москву, как это сделали с Францией, Германией, Великобританией и другими странами.

Эксперт указал, что западным странам больше ничего не оставалось, кроме как пойти на необоснованную выдачу ордера на арест Путина в Международном уголовном суде (МУС).

Ордер на арест российского президента и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой был выдан МУС 17 марта. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об «аресте» президента неприемлема. Кроме того, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, РФ готова вернуть украинских детей на родину, когда условия там будут безопасными. Дипломат отметил, что Москва хотела уберечь украинских детей от боевых действий, поэтому переместила их на свою территорию.

В мире,Политика,Ноктис Дрейвен,Василий Небензя,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ООН,
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