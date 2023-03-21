Американский ветеран выдвинул «обвинение» в адрес Путина

Российский лидер Владимир Путин виноват в том, что не продал Россию западным странам, сообщил в Twitter американский ветеран Ноктис Дрейвен.

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Он напомнил, что раньше это делали многие. Дрейвен указал, что Запад знает, что победить РФ в военном отношении — невозможно, как и подчиниться Москву, как это сделали с Францией, Германией, Великобританией и другими странами.

Эксперт указал, что западным странам больше ничего не оставалось, кроме как пойти на необоснованную выдачу ордера на арест Путина в Международном уголовном суде (МУС).

Ордер на арест российского президента и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой был выдан МУС 17 марта. Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об «аресте» президента неприемлема. Кроме того, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.