На востоке Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в двух областях на востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. Сирены звучат в Днепропетровской и Харьковской областях,

Кроме того, воздушная тревога в подконтрольной Киеву части Запорожской области и ДНР. Утром 20 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

С 10 октября Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. По словам президента России Владимира Путина, атаки стали ответом на взрыв на Крымском мосту.