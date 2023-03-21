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46 минут назад

На востоке Украины объявлена воздушная тревога

Газета.Ru

Воздушная тревога объявлена в двух областях на востоке Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения. Сирены звучат в Днепропетровской и Харьковской областях,

На востоке Украины объявлена воздушная тревога
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кроме того, воздушная тревога в подконтрольной Киеву части Запорожской области и ДНР. Утром 20 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

С 10 октября Вооруженные силы Российской Федерации начали наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. По словам президента России Владимира Путина, атаки стали ответом на взрыв на Крымском мосту.

24 февраля 2022 года Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

В мире,Владимир Путин,
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