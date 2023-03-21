В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
26 минут назад

Байден подписал закон о рассекречивании разведданных о происхождении COVID-19

runews24.ruиещё 5

Американский лидер Джо Байден подписал «Закон о происхождении COVID-19 от 2023 года». Данный правовой акт требует от директора нацразведки рассекретить определенную информацию о происхождении коронавируса, сообщает Белый дом.

Байден разрешил рассекретить разведданные о происхождении COVID-19
Фото: ТАССТАСС

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) весной 2021-го опубликовала доклад международной группы экспертов о визите в китайский город Ухань, чтобы установить происхождения SARS-CoV-2. В докладе специалисты назвали утечку вируса из лаборатории «крайне маловероятной». Также в документе говорится, что коронавирус, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.

Другую версию происхождения вируса - прямую передачу человеку от животного - эксперты внесли в перечень гипотез «от возможных до вероятных». Миссия ВОЗ назвала «возможной» версию передачи SARS-CoV-2 через охлажденные продукты.

В начале марта официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин прокомментировал заявления ФБР США о лабораторном происхождении вируса. Она подчеркнула, что КНР выступает против любых форм политических манипуляций под предлогами поиска источника коронавируса.

В мире,Законопроекты,COVID-19,Мао Нин,Джозеф Байден,ВОЗ,ФБР,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий