Байден разрешил рассекретить разведданные о происхождении COVID-19

Американский лидер Джо Байден подписал «Закон о происхождении COVID-19 от 2023 года». Данный правовой акт требует от директора нацразведки рассекретить определенную информацию о происхождении коронавируса, сообщает Белый дом.

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) весной 2021-го опубликовала доклад международной группы экспертов о визите в китайский город Ухань, чтобы установить происхождения SARS-CoV-2. В докладе специалисты назвали утечку вируса из лаборатории «крайне маловероятной». Также в документе говорится, что коронавирус, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.

Другую версию происхождения вируса - прямую передачу человеку от животного - эксперты внесли в перечень гипотез «от возможных до вероятных». Миссия ВОЗ назвала «возможной» версию передачи SARS-CoV-2 через охлажденные продукты.