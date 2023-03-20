Главу Еврокомиссии обвинили в реализации плана Гитлера на Украине

Пользователи Twitter жестко раскритиковали высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Они обвинили ее в реализации на Украине планов Адольфа Гитлера, пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал о планах по поставке украинским военным одного миллиона снарядов. Чиновница одобрила эту инициативу и уточнила, что Евросоюз нарастит производство боеприпасов с тем, чтобы она была реализована.

Комментаторы заявили, что Гитлер с помощью европейских чиновников через десятилетия после смерти смог воплотить свои планы.

Европа превратилась в Четвертый рейх, пояснили пользователи. Во главе с немцами она направляет основные боевые танки и боеприпасы против российских солдат в поддержку нацистов.

По словам подписчиков, Берлин снова разжигает войну, что приводит к разделению Европы.

На фоне резких высказываний чиновницы в поддержку Киева, комментаторы предложили ей как можно скорее вступить в ряды ВСУ. Они добавили, что фон дер Ляйен следует оставить европейцев в покое.

По оценке подписчиков, высокопоставленная чиновница не подходит для того, чтобы занимать руководящую должность. Она должна добиваться мирных переговоров, а вместо этого желает еще большего кровопролития, резюмировали они.

Напомним, что глава Еврокомиссии пользуется большой «популярностью» в социальных сетях. Практически каждая ее публикация собирает десятки негативных комментариев.