Главу Еврокомиссии обвинили в реализации плана Гитлера на Украине

Пользователи Twitter жестко раскритиковали высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Они обвинили ее в реализации на Украине планов Адольфа Гитлера, пишет «Комсомольская правда».
Отмечается, что накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал о планах по поставке украинским военным одного миллиона снарядов. Чиновница одобрила эту инициативу и уточнила, что Евросоюз нарастит производство боеприпасов с тем, чтобы она была реализована.
Комментаторы заявили, что Гитлер с помощью европейских чиновников через десятилетия после смерти смог воплотить свои планы.
Европа превратилась в Четвертый рейх, пояснили пользователи. Во главе с немцами она направляет основные боевые танки и боеприпасы против российских солдат в поддержку нацистов.
По словам подписчиков, Берлин снова разжигает войну, что приводит к разделению Европы.
На фоне резких высказываний чиновницы в поддержку Киева, комментаторы предложили ей как можно скорее вступить в ряды ВСУ. Они добавили, что фон дер Ляйен следует оставить европейцев в покое.
По оценке подписчиков, высокопоставленная чиновница не подходит для того, чтобы занимать руководящую должность. Она должна добиваться мирных переговоров, а вместо этого желает еще большего кровопролития, резюмировали они.
Напомним, что глава Еврокомиссии пользуется большой «популярностью» в социальных сетях. Практически каждая ее публикация собирает десятки негативных комментариев.
Так, 12 марта она рассказала о том, что европейские страны стремятся уменьшить российский военный потенциал. Ее пост вызвал негодование у пользователей сети. Они обвинили ее в том, что она продала Европу Вашингтону.