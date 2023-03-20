В США объяснили, почему откладывают разговор с лидером КНР

Разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина откладывается из-за занятости последнего. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает «РИА Новости».
Он отметил, что США «хотят провести разговор в подходящее время и в правильном контексте». При этом, по словам Кирби, главным препятствием на этом пути является занятость Си Цзиньпина. В частности, он напомнил, что недавно у председателя закончился народный конгресс, а теперь он находится в Москве.
Ранее Кирби сообщал, что Байден «очень хочет поговорить» с Си Цзиньпином. Однако пока сам звонок не запланирован.