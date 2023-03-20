Сегодня, 20 марта, Нацсобрание Франции отклонило вотум недоверия правительству, выдвинутый оппозиционной группой LIOT, из-за принятия пенсионной реформы. Об этом сообщает «РИА Новости».

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По данным агентства, по итогам голосования вотум поддержало 278 депутатов, против высказались только девять человек, что не позволило набрать необходимое абсолютное большинство. Результатом стало его отклонение. Также 20 марта парламент проголосует по вотуму недоверия, который в отношении правительства премьер-министра Элизабет Борн выдвинули депутаты возглавляемой Марин Ле Пен фракции крайне правой партии «Национальное объединение».

Ранее 16 марта, используя статью 49.3 конституции Франции, Борн приняла законопроект о повышении пенсионного возраста в стране без голосования в парламенте. Данный шаг вызвал волну критики со стороны депутатов, которые заявили о «конце демократии». Также недовольство законопроектом уже не один день выражают граждане страны. В частности, во Франции происходят массовые беспорядки из-за этого.