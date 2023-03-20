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31 минуту назад

Почта Болгарии приостановила отправку посылок в Россию и Белоруссию

Илья Родин

Болгарская почта приостановила отправку всех видов посылок в Россию и Белоруссию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Почта Болгарии приостановила отправку посылок в Россию и Белоруссию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В пресс-службе пояснили, что решение о приостановке отправки принято на фоне уменьшения транспортных возможностей.

Логистические сложности привели к тому, что в транзитном аэропорту скопилось большое количество почты, уточнили в компании.

Уточняется, что о возобновлении отправок почта уведомит на своем сайте дополнительно.

Напомним, что 25 февраля 2022 года Болгария прекратила прием посылок, предназначенных для получателей из России и Белоруссии. Отправка посылок была возобновлена через 4,5 месяца, 12 июля.

Ранее сообщалось, что Литва отказалась отправлять в Россию посылки и бандероли.

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