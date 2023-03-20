В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+12° в 
USD 77.24EUR 82.37
Войти в почту
32 минуты назад

США прокомментировали вероятность визита Блинкена в Китай

Lenta.ruиещё 2

США не отказались от намерения осуществить визит госсекретаря Энтони Блинкена в Китай. Об этом в ходе брифинга заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

США прокомментировали вероятность визита Блинкена в Китай
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Кирби отметил, что Соединенные Штаты считают важным сохранение каналов коммуникации с Пекином, особенно в настоящее время, «когда напряженность столь высока».

«Эта поездка была отложена, но не отменена», — подчеркнул Кирби.

Представитель Белого дома также рассказал, что Вашингтон и Пекин в настоящее время ведут диалог по организации визитов в КНР министров финансов и торговли США — Джанет Йеллен и Джины Раймондо. Цель этой поездки — обсуждении вопросов экономического характера.

Ранее сообщалось, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского совета Шарль Мишель могут прибыть в Китай уже в первой половине 2023 года. Об этом заявил посол КНР в Европейском союзе (ЕС) Фу Цун.

В мире,Энтони Блинкен,Джон Кирби,Шарль Мишель,Джанет Йеллен,Европейский совет,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий