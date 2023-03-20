Санду обвинили в давлении на судебную власть в Молдавии

Общее собрание судей Молдавии должно было пройти впервые с 2019 года в стране 24 марта. В его рамках намеревались утвердить новых членов Высшего совета магистратуры и Высшей судебной палаты республики, но члены совета не смогли договориться и собрание пришлось перенести на 28 апреля. При этом Совбез под руководством Санду сегодня, 20 марта, постановил, что состав ВСМ необходимо утвердить в течение 30 дней.