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30 минут назад

Санду обвинили в давлении на судебную власть в Молдавии

Елена Прошина

Оппозиционная партия социалистов в Молдавии обвинила президента страны Майю Санду в давлении на судебную власть в республике. Соответствующее заявления появилось в Telegram-канале объединения.

Санду обвинили в давлении на судебную власть в Молдавии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Общее собрание судей Молдавии должно было пройти впервые с 2019 года в стране 24 марта. В его рамках намеревались утвердить новых членов Высшего совета магистратуры и Высшей судебной палаты республики, но члены совета не смогли договориться и собрание пришлось перенести на 28 апреля. При этом Совбез под руководством Санду сегодня, 20 марта, постановил, что состав ВСМ необходимо утвердить в течение 30 дней.

«Вмешательство в деятельность судебной власти является уголовным преступлением. Партия социалистов Молдавии решительно осуждает давление, оказываемое президентом Майей Санду и ее карманной партией «Действие и солидарность» на судебную власть в республике», — говорится в сообщении.

Также социалисты напомнили президенту страны, что, согласно Конституции государства, законодательная, исполнительная и судебная власти разделены, назвав это «основополагающим принципом любого демократического и правового» государства. Они подчеркнули, что Высший совет магистратуры «не должен превращаться в политический придаток к партии "Действие и солидарность" и проводить политику укрепления личной власти Санду».

В мире,Майя Санду,
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