Санду обвинили в давлении на судебную власть в Молдавии

Оппозиционная партия социалистов в Молдавии обвинила президента страны Майю Санду в давлении на судебную власть в республике. Соответствующее заявления появилось в Telegram-канале объединения.
Общее собрание судей Молдавии должно было пройти впервые с 2019 года в стране 24 марта. В его рамках намеревались утвердить новых членов Высшего совета магистратуры и Высшей судебной палаты республики, но члены совета не смогли договориться и собрание пришлось перенести на 28 апреля. При этом Совбез под руководством Санду сегодня, 20 марта, постановил, что состав ВСМ необходимо утвердить в течение 30 дней.
«Вмешательство в деятельность судебной власти является уголовным преступлением. Партия социалистов Молдавии решительно осуждает давление, оказываемое президентом Майей Санду и ее карманной партией «Действие и солидарность» на судебную власть в республике», — говорится в сообщении.
Также социалисты напомнили президенту страны, что, согласно Конституции государства, законодательная, исполнительная и судебная власти разделены, назвав это «основополагающим принципом любого демократического и правового» государства. Они подчеркнули, что Высший совет магистратуры «не должен превращаться в политический придаток к партии "Действие и солидарность" и проводить политику укрепления личной власти Санду».