Грета Тунберг стала почетным доктором Университета Хельсинки

Тридцать выдающихся политиков и общественных деятелей со всей планеты стали почетными докторами наук Университета Хельсинки, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

В частности, почетные звания были присуждены известной экоактивистке Грете Тунберг и главе Финляндии Саули Ниинистё.

Профессор Мартти Ниссинен уточнил, что выбор Греты был обусловлен рядом обстоятельств. В том числе тем, что в учебном заведении желали расширить взгляд на права человека, а также на состояние Земли.

Ученый добавил, что выбрав Тунберг почетным доктором, университет послал сигнал о желании профессорско-преподавательского состава и студентов стать «такими же смелыми и влиятельными, как она».

Уточняется, что Университет Хельсинки был основан в 1640 году. За века в учебном заведении сложился ряд традиций, среди которых - присуждение выдающимся людям почетных званий.