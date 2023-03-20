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41 минуту назад

Грета Тунберг стала почетным доктором Университета Хельсинки

Илья Родин

Тридцать выдающихся политиков и общественных деятелей со всей планеты стали почетными докторами наук Университета Хельсинки, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу вуза.

В частности, почетные звания были присуждены известной экоактивистке Грете Тунберг и главе Финляндии Саули Ниинистё.

Профессор Мартти Ниссинен уточнил, что выбор Греты был обусловлен рядом обстоятельств. В том числе тем, что в учебном заведении желали расширить взгляд на права человека, а также на состояние Земли.

Грету Тунберг унесли с акции протеста в Осло

Ученый добавил, что выбрав Тунберг почетным доктором, университет послал сигнал о желании профессорско-преподавательского состава и студентов стать «такими же смелыми и влиятельными, как она».

Уточняется, что Университет Хельсинки был основан в 1640 году. За века в учебном заведении сложился ряд традиций, среди которых - присуждение выдающимся людям почетных званий.

Ранее сообщалось, что Грета Тунберг раскритиковала участников экономического форума в Давосе. Она заявила, что площадка позволяет обсуждать экологические проблемы планеты тем, кто фактически несет за них ответственность.

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