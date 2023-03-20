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55 минут назад

Во Львовской области снесли памятник на братской могиле советских солдат

Елена Прошина

В Львовской области снесли памятник, установленный на братской могиле советских солдат в посёлке Меденичи. Об этом сообщает ТАСС.

Во Львовской области снесли памятник на братской могиле советских солдат
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, также демонтировали памятники советским летчикам и советскому писателю Кузьме Пелехатому в селе Опоры. Сообщается, что снос памятников проходит в рамках декоммунизации. Согласно сообщению администрации района, в Львовской области ведётся подготовка к сносу ещё восьми памятников. Помимо этого власти планируют переименовать несколько улиц в разных населённых пунктах района – две улицы Победы, а также улицу Гагарина.

Ранее МИД России прокомментировал перенос советского памятника в столице Болгарии.

В мире,МИД России,
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