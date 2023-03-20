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26 минут назад

Дональд Трамп обвинил прокурора Нью-Йорка во вмешательстве в президентские выборы

Российская Газета

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил прокурора округа Нью-Йорк Алвина Брэгга во "вмешательстве в президентские выборы" после того, как в отношении бывшего американского лидера было начато расследование.

Трамп обвинил прокурора Нью-Йорка во вмешательстве в президентские выборы
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

По словам Трампа, именно окружной прокурор Манхэттена нарушает закон, обвиняя бывшего президента в преступлении, которое отсутствует.

"Алвин Брэгг должен понести ответственность за преступление - "вмешательство в президентские выборы"", - написал экс-хозяина Белого дома в понедельник в социальной сети Truth Social.

Как отметил Трамп, "то, что происходит, не нравится даже демократам".

"Это продолжение величайшей охоты на ведьм всех времен", - резюмировал он.

Ранее Трамп заявил, что ожидает задержания 21 марта в связи с разбирательством, которое проводит прокуратура в Нью-Йорке. В этой связи политик призвал своих сторонников к протестам.

В свою очередь, Илон Маск заявлял, что арест экс-президента США только повысит его рейтинги.

В мире,Илон Маск,Дональд Трамп,
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