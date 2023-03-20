В Белоруссии на границе с Польшей нашли тело пограничника

На границе с Польшей обнаружили тело белорусского пограничника. По предварительным данным, он совершил суицид. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный пограничный комитет Белоруссии.

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Уточняется, что тело пограничника обнаружили днем 20 марта. Оно находилось в помещении отделения пограничного контроля «Высоко-Литовск» в деревне Оберовщина Каменецкого района Бретской области. На теле обнаружили признаки суицида.

«На месте обнаружения тела работает следственно-оперативная группа. Причины случившегося устанавливаются», — отметили в комитете.