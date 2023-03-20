В Белоруссии на границе с Польшей нашли тело пограничника

На границе с Польшей обнаружили тело белорусского пограничника. По предварительным данным, он совершил суицид. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Государственный пограничный комитет Белоруссии.
Уточняется, что тело пограничника обнаружили днем 20 марта. Оно находилось в помещении отделения пограничного контроля «Высоко-Литовск» в деревне Оберовщина Каменецкого района Бретской области. На теле обнаружили признаки суицида.
«На месте обнаружения тела работает следственно-оперативная группа. Причины случившегося устанавливаются», — отметили в комитете.
Там также добавили, что скончавшийся пограничник был 2003 года рождения. На службу его призвали в октябре 2022 года.